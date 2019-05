Nazionale, Mancini vince il premio Bearzot: "Lo ringrazierò sempre"

27/05/2019

Roberto Mancini ha vinto il premio Bearzot, ringraziando il ct campione del mondo 1982: "Mi ha fatto esordire in Nazionale, gli sarò sempre molto legato. Anche perché una volta mi lasciò fuori dopo che mi ero comportato male e non gli ho mai chiesto scusa per timidezza: a lui dirò sempre grazie". Sull'addio di De Rossi: "Daniele, come Bruno Conti e Totti, ha dedicato la sua carriera alla Roma: una cosa molto importante, normale che sia difficile lasciarsi, sia per lui che per i tifosi".