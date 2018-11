Italia, Mancini cambia l'attacco: Belotti e Cutrone per il Portogallo

06/11/2018

Italia-Portogallo sarà il crocevia della Nations League per gli azzurri: anche se una vittoria potrebbe non bastare, la speranza di agguantare la fase finale dipenderà dai tre punti nella gara di sabato 17 a San Siro. Roberto Mancini venerdì diramerà la lista dei convocati ma sembrano esserci già alcune certezze, soprattutto per dare nuovo smalto all'attacco: rientrerà Belotti , sì a Cutrone con Balotelli in dubbio.

L'orientamento del ct azzurro è quello di ripartire da Immobile, Chiesa, Insigne e Bernardeschi, possibili le conferme di Berardi e Lasagna mentre si riaprono le porte per il Gallo, in netta ripresa con il Torino. Cutrone si riprenderà ciò che l'infortunio dell'ultima convocazione gli aveva tolto, Balotelli rimane eterno dubbio, al momento sembra più no che sì, osservato Pavoletti.



A centrocampo - nei radar anche Baselli (Torino) - potrebbe essere ripetuta l'operazione Zaniolo: profumo di convocazione per Tonali (Brescia) per fargli respirare l'aria dei grandi. In difesa out Caldara, Conti e Spinazzola si guarda a Barreca (Monaco), Izzo (Torino) e Mancini (Atalanta). Donnarumma, Perin, Sirigu e Cragno confermati come portieri.



Contro il Portogallo servira un successo (1-0 se la Polonia battesse i lusitani, col 2-0 o più basterebbe un pari): in caso contrario - o se Cristiano Ronaldo & co. vincessero contro i polacchi, niente fase finale della Nations League. Martedì 20 novembre amichevole in Belgio contro gli Stati Uniti.