"Milan Glorie": Ambrosini, Gattuso, Pirlo e Oddo come i Beatles

24/03/2019

Divertente siparietto social per Oddo, Gattuso, Ambrosini e Pirlo dopo la partita di Anfield delle Milan Glorie contro le Legends del Liverpool. I quattro rossoneri hanno infatti posato come i Beatles nella storica immagine del '69 sulle strisce pedonali fuori dagli "EMI Studios" di Abbey Road. "It's been a hard day's night. Beatles came back", ha scritto Oddo sul suo profilo Instagram pubblicando la foto dei "Fab Four rossoneri" scattata però in una strada di Liverpool e non a Londra.