Virtus, borsite al gomito di Zizic in costante monitoraggio

Il Corriere di Bologna riporta nell'edizione odierno gli aggiornamenti sul recupero del centro croato dall'infortunio che lo costringerà ai box anche nella sfida di Eurolega contro il Baskonia (venerdì 10, ore 20.45) e durante il fine settimana di LBA (posticipo contro Napoli, domenica 12, ore 20): nel caso in cui il controllo della prossima settimana non dovesse dare gli esiti sperati, la terapia conservativa potrebbe allungare a 6 settimane totali il periodo di stop. Oltre a Clyburn, quindi, coach Ivanovic potrebbe dover rinunciare anche a Zizic nella settimana di Frecciarossa Final Eight.