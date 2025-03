Tortona, Zerini: "Trento? Abbiamo messo a posto alcune cose"

Del momento della Bertram Yachts, reduce dalla vittoria in casa della capolista Trento e in attesa di ospitare il Promitheas Patrasso in BCL (stasera, ore 20.30), ha parlato Andrea Zerini, centro dei Leoni, sull'edizione piemontese di Tuttosport: "Venivamo da un periodo difficile. Sei sconfitte consecutive sono dure da digerire; perdi fiducia e tutto si complica. Vincere a Trento ci ha fatto tornare il sorriso. Un successo figlio della bontà del lavoro delle due ultime settimane in palestra. Il calendario fitto non ci aveva permesso di lavorare come avremmo desiderato. Abbiamo messo a posto alcune cose, mettendo maggiore attenzione ai dettagli. Ora dobbiamo trovare continuità di prestazioni e risultati. Ritiro? No: mi piacerebbe giocare a questi livelli fino a 40 anni. I desiderata sono una cosa, poi è ovvio che molto dipenderà da quanto il fisico reggerà. Quando smetterò mi piacerebbe restare nel mondo della pallacanestro, che è ormai il mio da trent'anni a questa parte. Da una parte mi piacerebbe mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani. Occuparmi della loro crescita mi stimolerebbe molto. E poi mi intriga il lavoro di costruzione delle squadre. È un lavoro difficile, dove serve grande preparazione e conoscenza del "nostro" mondo. Mi piacerebbe gestire una società come general manager, ma serve esperienza che devi farti lavorando a fianco di chi questo mestiere lo fa da tempo e bene".