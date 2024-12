Reggio Emilia, Winston: "La difesa ci sta trascinando"

Intervistato da La Gazzetta di Reggio, il play della Unahotels di coach Priftis ha approfondito lo stato di forma dei biancorossi: "La nostra difesa ci sta trascinando. In attacco abbiamo tanti elementi di talento che, in un modo o nell'altro, sanno buttare la palla dentro al canestro. Noi davanti a Virtus e Milano? Non mi fido di questi andamenti delle "big": la stagione è ancora molto lunga, da un momento all'altro squadre di questa caratura possono infilare un filotto di vittorie consecutive".