Tortona, Weems: "Faremo gruppo per ripartire"

Nel post partita di Manresa, Kyle Weems ha parlato della prestazione di Tortona, che è "costata" il passaggio diretto alle Top 16: "Congratulazioni a Manresa, ha meritato la vittoria e la qualificazione, anche noi avremmo meritato perché abbiamo migliorato la nostra prestazione nel corso della sfida. Sicuro sapevamo che sarebbe stata una battaglia, avendo perso di 17 a Tortona loro davanti al loro pubblico avrebbero fatto di tutto per ribaltare il risultato, noi abbiamo combattuto per tornare in partita e alla fine abbiamo perso la qualificazione diretta per un niente. Ma la nostra stagione non è certa finita, io sono uno dei leader della squadra, faremo gruppo per ripartire, affrontare il Play-In e ovviamente prima gli impegni di campionato".