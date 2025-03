Questo l'inizio del comunicato, diramato dalla società sarda durante la trasferta a Treviso, che annuncia il nuovo arrivo in biancoblu: "La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio di Brianté Weber, playmaker statunitense che vestirà la maglia biancoblu fino al termine della stagione. Reduce dall’esperienza con il Kuwait SC, Weber torna in Italia dopo aver disputato l’ultima stagione in Serie A con l’UnaHotels Reggio Emilia".