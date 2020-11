Warriors, tegola Thompson: fuori tutta la stagione

La brutta notizia era nell'aria ed è arrivata anche la conferma: i Golden State Warriors hanno perso Klay Thompson per tutta la stagione 2020/21 a causa della rottura del ha tendine d'Achille della gamba destra. È questo l'esito della risonanza magnetica a cui l'ala americana è stata sottoposta a Los Angeles dopo l'infortunio patito in allenamento. Una brutta tegola per Thompson, che ha già saltato tutta l'ultima stagione a causa della rottura dei legamenti del ginocchio sinistro durante le finali NBA del 2019. Per Thompson quasi certo anche l'addio alla possibilità di giocare le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con il Dream Team americano.