Treviso, Vitucci: "Era importante ritrovare il giocare insieme"

Nella conferenza stampa post partita dal Palaverde, Frank Vitucci (coach Nutribullet Treviso) ha analizzato la sconfitta casalinga con la Virtus Bologna (74-80): "Dispiace per il risultato: la squadra ha dimostrato un'attitudine per tutta la gara di intensità, non sempre di grande lucidità. Sapevamo che era molto difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona prova, offensivamente è mancato qualche spunto. Con Bologna serve alzare il livello per tutto l'arco della partita, nel terzo quarto siamo andati in difficoltà. Ci abbiamo provato, forse non con la lucidità e la precisione necessaria. Era importante ritrovare il giocare insieme, oggi rispetto alla performance di domenica scorsa... Sappiamo la Virtus che squadra è, speriamo di portarci dietro quanto di positivo fatto. La fisicità che mettono in campo ti mette l'ansia fisica di fare le cose, di sapere che se non le fai non hai una seconda chance. Difensivamente è difficile tenerli a una quota ancora più bassa di così, ci serviva qualcosina di più dal punto di vista offensivo. Paulicap ha fatto un buon lavoro ma era un po' zoppicante, sabato si è fatto male in allenamento. Ora Trapani? Ai giocatori chiedo di portarci quanto di buono fatto, sapendo di dover alzare ancora di più l'essere preparati alla fisicità in queste partite. Trapani è un'avversaria similare da questo punto di vista, proveremo a giocarci le nostre chance. Il rientro di Harrison? Si sta allenando con continuità. Lui come gli altri ci tiene, è dispiaciuto e infastidito dal fatto di non performare bene o che la squadra non stia vincendo. Altrimenti non sarebbe in campo, non ci va per premio, lo mettiamo in campo perché pensiamo sia giusto che ci vada. Il gesto di Macura per Harrison? Tra di loro sono collegati come giocatori, a loro dispiace. Si sentono toccati".