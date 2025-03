Insieme oltre le difficoltà: Treviso conferma Vitucci

Per quest'obiettivo Treviso parte sicuramente un po' avvantaggiata, avendo accumulato punti nella prima parte. Un cammino molto diverso da quello della scorsa stagione, ma proprio a questo bisognerà fare attenzione: allora l'entusiasmo trascinò Treviso in quella storica risalita, adesso i risultati non devono deprimere ambiente e gruppo squadra per non dissipare i 4 punti di vantaggio sul gruppone composto da Napoli, Cremona, Varese e Scafati.