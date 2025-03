Virtus, Visconti risolve il contratto e passa a Granada

A sorpresa, ecco il comunicato appena rilasciato dalla società bianconera: "Virtus Segafredo Bologna comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Riccardo Visconti. Tutto il club ringrazia Riccardo per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura il meglio per il finale di questa stagione". Per il classe '98 torinese il futuro parla spagnolo: il Coviran Granada, attualmente penultimo in ACB, ha già ufficializzato il suo arrivo.