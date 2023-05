Basket, semifinali playoff Serie A: Bologna supera Tortona in gara-1

playoff basket

La Virtus spazza via la Bertram Yachts 84-61 e si porta avanti nella serie

Mette subito le cose in chiaro la Virtus Bologna, che in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A di basket travolge Tortona 84-61. Gara praticamente mai in discussione, con i primi due quarti dominati dalle V-nere. Per gli emiliani buone prove di Belinelli (15 punti), Hackett (14 punti) e Shengelia. Non sono bastati i 17 punti di Macura alla Bertram. Gara-2 è in programma per il 30 maggio, sempre alla Segafredo Arena.

Vittoria schiacciante per la Virtus Bologna, che in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A super la Bertram Yachts Tortona 84-61. Pronti via e la Virtus mette subito in chiaro le cose: ritmo alto e ben 10 punti consecutivi segnati, con gli ospiti inermi a osservare i canestri delle V-nere. Il primo periodo è un dominio assoluto della squadra di Scariolo, trascinata da Hackett e da un Shengelia che non sbaglia praticamente mai. I primi dieci minuti terminano con Bologna nettamente avanti, sul 23-13. Nel secondo quarto le cose non cambiano. La Bertram si aggrappa a Christon e Macura, ma gli emiliani sono in palla e riescono a tenere alte percentuali sia da due che da tre punti. Il lavoro di Cordinier e Ojeleye è essenziale per la Segafredo, che continua ad aumentare il suo vantaggio. Si rientra negli spogliatoi con Hackett e compagni in vantaggio, sul punteggio di 44-24.

Nel terzo periodo la gara è più equilibrata: nella Virtus sale in cattedra anche Belinelli, ma Tortona riesce perlomeno a non spegnersi completamente. A dieci minuti dal termine Bologna è ancora avanti, sul 63-41. Nel quarto quarto le energie degli emiliani calano leggermente. Macura prova a spingere i piemontesi con un paio di canestri importanti, più per il morale della squadra di Ramondino che per l’economia del tabellino. Gli ultimi minuti passano in sordina, con Bologna che trionfa 84-61. Gli emiliani si portano quindi avanti 1-0 nella serie, vincendo di 23 punti (esattamente come Milano contro Sassari nell’altra semifinale). Gara-2 è in programma il 30 maggio, sempre tra le mura della Segafredo Arena.

