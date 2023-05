Basket: Milano parte bene e vince gara-1 contro Sassari

playoff basket

Gli uomini di Messina si impongono 95-72 sui sardi e vanno avanti 1-0 nella semifinale playoff

© italyphotopress Esulta Milano, che vince gara-1 della semifinale scudetto contro Sassari 95-72. Il dominio dell’Olimpia è netto fin dall’inizio, con Voigtmann sugli scudi e Napier a ispirare fino al +23 del primo tempo. Nel secondo il vantaggio aumenta ancora (fino al +30 del terzo quarto), con il tedesco implacabile e Melli dominante a rimbalzo. Gli ospiti non riescono a invertire l’inerzia e proveranno a riscattarsi in gara-2, in programma lunedì.

Tutto facile per Milano, che domina gara-1 della semifinale scudetto contro Sassari vincendo 95-72. Il match si apre con la furia realizzativa di Voigtmann, che segna tre triple consecutive ed è letale in transizione. L’Olimpia è devastante dall’arco, i sardi non riescono a prendere le misure e vanno subito sotto di 11 lunghezze al primo time out. La circolazione meneghina continua a mettere in difficoltà il Banco di Sardegna, che cerca una timida reazione accorciando sugli avversari, ma si scontra con la visione di Napier, che regala assist e impone i propri ritmi alla partita. Alla fine del primo quarto il risultato è 25-12. Nel secondo gli ospiti cominciano a essere più efficaci sotto canestro, muovendo rapidamente il pallone e riuscendo a penetrare la difesa meneghina con Diop. La risposta degli uomini di Messina però arriva ancora dall’arco, con Tonut e Shields che riportano i compagni a +23. Sassari soffre la fisicità di Milano, mantiene una percentuale bassissima da tre e non riesce mai a riportarsi sotto nel punteggio: il primo tempo si chiude così 52-29. Al rientro sul parquet l’Olimpia ricomincia da dove aveva lasciato: Voigtmann va a segno prima sotto canestro e poi dall’arco (superando così il suo massimo di punti realizzati in una singola partita in questa stagione), mentre Melli domina a rimbalzo. Sassari risponde con le due triple consecutive di Jones, ma non riesce a trovare solidità in difesa, lasciando tanti spazi in transizione agli avversari, che volano sul clamoroso +30. Gli ospiti non riescono a invertire l’inerzia e anche il terzo quarto si chiude con Milano in vantaggio 78-48. Negli ultimi dieci minuti l’Olimpia continua a controllare i ritmi e il gioco, disinnescando la tentata reazione, nervosa e d’orgoglio, avversaria e continuando a macinare canestri con Melli e Datome. Finisce quindi 95-72 per Milano, che ora conduce la serie 1-0. Appuntamento di nuovo al Forum lunedì prossimo, 29 maggio, per gara-2.