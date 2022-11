Eurolega: l'Efes espugna il Paladozza, Teodosic perde la testa

basket

© italyphotopress Dopo aver sconfitto l'Olimpia Milano nel turno infrasettimanale, l'Anadolu Efes si conferma letale contro le formazioni italiane: Micic e compagni, trascinati da Clyburn (21 punti) e Beaubois (19), sconfiggono 85-80 la Virtus Bologna. Comunque grande partita dei bolognesi, rientrati in gara dal -16 del terzo quarto. Nell'ultimo periodo, perde la testa e viene espulso Teodosic: il duro alterco con gli arbitri rischia di costargli due turni di squalifica.

Dopo la sconfitta nei supplementari contro il Panathinaikos, arriva un altro ko per la Virtus Bologna: i ragazzi di Scariolo rientrano dal -16 e sfiorano la rimonta contro l'Anadolu Efes, che vince 85-80. Dopo un avvio equilibrato, è la formazione italiana a portarsi sul +3 con Lundberg, ma la reazione dell'Efes è vibrante. La avvia Achille Polonara con gli unici punti della sua sfida, poi sono Elijah Bryant e Clyburn a rifinire un parziale di 10-1 che porta al massimo vantaggio dei turchi (17-11). Mickey e Teodosic suonano la carica nel finale e, grazie alla tripla di Pajola, la Virtus chiude il primo quarto con un solo punto di svantaggio sul punteggio di 19-18. Il primo canestro del secondo quarto è virtussino, ma ancora una volta è l'Efes a rispondere ed allungare sul +6. Teodosic e compagni si riportano sotto, prima dell'allungo finale di Micic e di un ottimo Clyburn: si va al riposo sul 40-34 per l'Anadolu Efes. Alla ripresa delle ostilità, dopo l'iniziale reazione bolognese, dilaga l'Efes: le triple di Clyburn e M'Baye traghettano fino al +16 (63-47), con la Virtus capace solo di accorciare nel finale del terzo quarto, chiuso in svantaggio di dieci punti. Nell'ultimo periodo, i felsinei perdono Teodosic: il serbo si innervosisce e, dopo aver effettuato un fallo antisportivo, riceve un tecnico e discute con l'arbitro fino a mettergli le mani addosso. Bologna perde il suo leader e subisce tre liberi, ma non si arrende: la schiacciata di Lundberg e il canestro di Mickey portano al -1 a un minuto dal termine. Clyburn (21 punti) ricaccia la Virtus a -4 con l'ennesima tripla dell'Efes, ma la partita non è finita: il vantaggio resta risicato e nei secondi finali Cordinier sbaglia la tripla del pareggio. Vincono 85-80 i turchi, che bissano il successo infrasettimanale contro l'Olimpia Milano. Alla Virtus non bastano i 22 punti di Lundberg per evitare il quinto ko in dieci gare.