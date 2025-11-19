Virtus-Maccabi Tel Aviv, Piantedosi replica a Lepore: "Violenti non possono dettare agenda: si gioca"

Il primo cittadino bolognese tramite una nota aveva invitato a riflettere sull'opportunità di accogliere la squadra israeliana temendo manifestazioni e proteste come accaduto in occasione della partita giocata dalla nazionale di calcio a Udine. "Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità l'evento. I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi". Un appello a cui si è unito anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale: "Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato. Le condizioni rischiano di essere di pericolo e non si capisce perché non si debba prevenire, piuttosto che doversi cimentare dopo con problematiche e scontri. Ci sono tante soluzioni per affrontare la vicenda e serve sedersi al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per trovare la soluzione più cautelativa".