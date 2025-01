Virtus, Parente: "Cremona? Necessario extra sforzo"

In sede di presentazione del posticipo della Segafredo Arena contro la Vanoli di coach Brotto (palla a due alle 20), Daniele Parente (assistant coach Virtus Bologna) ha parlato degli avversari delle Vu nere: "Affrontiamo Cremona, che nelle scorse settimane ha cambiato guida tecnica. La Vanoli è una squadra che non rispecchia la classifica attuale: ha vinto in casa di Trento disputando un ultimo quarto strepitoso e ha giocato alla pari con Venezia. Con l’arrivo di Willis hanno aggiunto estro e qualità tecniche nel reparto guardie, hanno lunghi, soprattutto tra i 4, che possono aprire il campo e liberare nell’1vs1 i loro esterni. A tutto questo va aggiunto che siamo reduci dalla double-week di EuroLeague, perciò sarà necessario reclutare energie per avere un elevato standard difensivo e un extra sforzo mentale".