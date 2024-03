Virtus con Shengelia verso l'Olympiacos, Banchi: "Inizia un ciclo importantissimo"

EUROLEGA

Bologna all'esame Pireo per il rush finale verso l'obiettivo playoff

© IPA Ci sarà Toko Shengelia nella Virtus Bologna che domani sera (palla a due alle 21) scenderà in campo sul caldissimo parquet di Atene contro la squadra vice campione d'Europa di coach Bartzokas. Una sola vittoria divide le due squadre: quella di Banchi ne ha 17 contro le 16 dei greci. In palio punti pesantissimi in chiave playoff.

“Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importantissime e molto difficili - ha detto Luca Banchi - che dovremo affrontare con concentrazione e responsabilità, nella consapevolezza di trovarci a oggi a lottare per importantissimi traguardi, motivo per cui dovremo esprimere sul campo tutta l’energia, l’entusiasmo e la fiducia di essersi guadagnati questo palcoscenico con sforzo e dedizione. L’Olympiacos, vice campione d’Europa, sta attraversando un ottimo momento di forma, producendo un basket corale e una consistenza difensiva degna di una squadra aspirante al titolo. Giocheremo in un ambiente molto caldo, ma il valore degli avversari e le condizioni ambientali dovranno essere da impulso per una gara aggressiva e determinata”.

© IPA

Aggressione e determinazione che non mancano ad Alessandro Pajola che è intervenuto alla vigilia del match contro l'Oly: "Ci aspetta una partita difficilissima in un campo veramente complicato, contro una squadra fortissima costruita per vincere il titolo e che nelle ultime stagioni ha dimostrato di far bene. Una gara tosta alla quale però arriviamo preparati. Dopo la sconfitta a Sassari abbiamo avuto modo di ragionare sui nostri errori, siamo pronti per scendere in campo e disputare una buona partita".