Virtus Bologna, è il colpo del secolo: arriva Teodosic

13/07/2019

Incredibile, ma vero! La Virtus Bologna ha messo il segno il colpo del secolo accordandosi con Milos Teodosic per tre stagioni come riposta Eurohoops. Un affare destinato a sconvolgere le gerarchie del campionato italiano, che proprio ieri ha toccato uno dei punti più bassi annunciando la partecipazione di 17 squadre. Il playmaker serbo, uno dei giocatori più forti del mondo nel suo ruolo, ha accettato la lunga corte delle V nere del patron Zanetti ed è pronto a rimettersi in gioco dopo la non brillantissima esperienza in Nba ai Los Angeles Clippers con Danilo Gallinari.



Teodosic a 32 anni vuole dimostrare di fare ancora la differenza e visto che vestirà la maglia bianconera possiamo paragonarlo tranquillamente a Cristiano Ronaldo per talento e visione di gioco. Sembrava impossibile, ma il free agent ha detto sì a un contratto di 3 anni mentre le cifre sono ancora top secret. Tagliato a febbraio dai Clippers Teodosic ha deciso di approdare in Italia, dove non giocherà l'Eurolega, per far tornare a splendere la Virtus.