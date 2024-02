Virtus Bologna, con Valencia parte lo sprint per i playoff

EUROLEGA

Dopo la pausa per le coppe nazionali e per la finesta FIBA torna l'Eurolega. A 8 gare dalla fine della regular season la palla inizia a pesare

Inizia il momento clou della stagione. Quello in cui sbagliare non è più concesso se si vuole raggiungere un sogno. Per la Virtus Bologna questo sogno è rappresentato dal raggiungimento del piazzamento playoff, obiettivo che a ottobre in pochissimi pensavano essere alla portata delle Vu Nere. E invece ora è tutto nelle mani di Belinelli e compagni: il destino europeo della Segafredo si decide in due mesi.

Prima della pausa la Virtus ha perso qualche colpo, frutto di un comprensibile appannamento dopo un girone di andata strabiliante. Le 5 sconfitte nelle ultime 7 giornate hanno fatto scivolare Bologna (record 16-10), a lungo tra la seconda e la terza posizione, a un soffio dal settimo posto - occupato al momento dal Fenerbahce con una sola vittoria in meno - che significa play-in. Ecco perché la partita di domani avrà un'importanza particolare: "Valencia è una squadra molto fisica - ha dichiarato coach Luca Banchi - in grado di produrre numeri che oggi la rendono la seconda miglior difesa dell’Eurolega per punti concessi agli avversari. Ci aspetterà per tanto una gara intensa, caratterizzata dall’incognita legata all’esigenza di radunare la squadra un solo giorno prima di un impegno così importante. Sarà nostro compito trovare ritmo, fiducia e intensità, contro un avversario che dispone di quintetti molto atletici e versatili, caratteristiche di una squadra fin qui capace di garantire un rendimento molto continuo”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ante Zizic: "Ci aspetta una grande partita domani, abbiamo il vantaggio di giocarla in casa nonostante non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci. Abbiamo fatto solo un allenamento tutti insieme ma dovremo comunque seguire il nostro piano partita, giocando in maniera dura fin dall’inizio. Valencia è una buona squadra, stanno giocando bene in questa stagione: dovremo sicuramente bloccare la loro transizione ed evitare di subire canestri facili".



Nella gara di andata, giocata pochi giorni prima di Natale, vinse Valencia (79-71) al termine di un match molto equilibrato deciso dalla freddezza dalla lunetta di Chris Jones che rintuzzò il tentativo di rimonta della Virtus con 4 liberi consecutivi negli ultimi secondi, prima della tripla sulla sirena di Lopez-Arostegui.