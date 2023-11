Basket: la Virtus vince ed è in testa, Brescia ko 88-76

basket

Le Vu Nere superano la Germani e si issano in solitaria in vetta alla classifica. 27 punti per Shengelia

L'ottava giornata della Serie A di basket si chiude con l'incontro al vertice tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia, con gli emiliani che riscattano la sconfitta in Eurolega contro il Panathinaikos e trovano la settima vittoria stagionale nella competizione nazionale con il punteggio di 88-76, raggiungendo la vetta solitaria della classifica (e staccando quindi i lombardi, ora 6-2). Top scorer Massinburg (27 punti) e Shengelia (26).

LA PARTITA

I bolognesi cercano il riscatto dopo la sconfitta europea, i lombardi una rivincita dopo la pesante sconfitta in Supercoppa. Parte subito forte Belinelli, che mette cinque punti in avvio, ma gli ospiti sono bravi a tenere il parziale in equilibrio per sei minuti, prima di chiuderlo sotto nel punteggio 26-20, complice uno Shengelia da 12 punti nel primo periodo. Gli uomini di coach Banchi scappano fino al +14, poi la reazione degli ospiti, guidata da Massinburg (17 punti nella sola prima metà del match), permette loro di arrivare all'intervallo lungo sul 49-44 dopo un’ottima frazione. Brescia arriva fino al meno uno a metà del terzo quarto grazie a due triple consecutive di Cournooh, ma la Virtus ristabilisce immediatamente le distanze con Lundberg e allunga nuovamente fino al vantaggio di nove punti alla sirena. Gli ultimi dieci minuti sigillano la vittoria delle Vu Nere, che riescono a tenere a distanza di sicurezza la squadra di Magro, costretta ad arrendersi al risultato finale di 88-76. Questo esito proietta la Virtus Segafredo Bologna in vetta alla classifica della Serie A, con un computo tra vittorie e sconfitte di 7-1, staccando così proprio la Germani Brescia che si trova ora sul 6-2. Top scorer per i padroni di casa Shengelia con 26 punti (da sottolineare anche la prestazione di Lundberg, che chiude a diciannove), mentre ne mette 27 Massinburg, che non basta però agli ospiti per evitare il ko.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 88-76 (26-20, 49-44, 72-63, 88-76)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 26 (7/11 da 2, 1/1 da 3, 9/11 tl), Hackett 5 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 3/4 tl), Belinelli 9 (2/5 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Dunston 5 (2/6 da 2, 1/4 tl), Smith 7 (2/2 da 2, 1/4 da 3), Lundberg 19 (6/8 da 2, 2/4 da 3, 1/1 tl), Pajola 5 (1/1 da 2, 1/3 da 3), Dobric 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Mascolo n.e, Cacok 5 (2/2 da 2, ½ tl), Menalo n.e, Abass 5 (1/1 da 2, 0/1 da 3, 3/3 tl). All. Banchi

GERMANI BRESCIA: Christon 2 (1/6 da 2, 0/1 da 3), Bilan 12 (4/7 da 2, 1/1 da 3, 1/2 tl), Della Valle 7 (1/4 da 2, 0/5 da 3, 5/5 tl), Petrucelli 8 (4/8 da 2, 0/2 da 3, 0/1 tl), Akele 2 (1/3 da 2), Burnell 8 (3/7 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl), Massinburg 27 (8/8 da 2, 2/6 da 3, 5/7 tl), Tanfoglio n.e, Cobbins 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Cournooh 6 (0/1 da 2, 2/2 da 3), Porto n.e. All.Magro

Vedi anche Basket Basket, Serie A: Milano si rialza travolgendo Venezia, Cremona stende Pesaro