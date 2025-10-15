Logo SportMediaset
Eurolega: seconda vittoria per la Virtus, Monaco ko 77-73

I campioni d'Italia vincono nel finale dopo una sfida equilibratissima: decidono i 24 punti di Edwards

15 Ott 2025 - 22:46
© @VirtusBo

© @VirtusBo

La Virtus Bologna batte 77-73 il Monaco e ottiene il suo secondo successo in questa Eurolega. I campioni d'Italia in carica vincono un match equilibratissimo fino alla fine (all'intervallo lungo i padroni di casa sono avanti 37-34), con la squadra del Principato che spaventa la squadra di Ivanovic nei secondi conclusivi. Decisivi i 24 punti di un super Carsen Edwards, inutili i 10 messi a referto dall'ex Olimpia Nikola Mirotic.

Con tanta sofferenza, Bologna porta a casa il suo secondo successo in quattro partite di Eurolega, ma il 77-73 che matura contro il Monaco resta in dubbio fino agli ultimi secondi. La sfida è equilibratissima e lo dimostrano pure i parziali dei singoli quarti: alla fine del primo è parità assoluta, all'intervallo lungo la squadra di Ivanovic è avanti di un solo possesso (37-34). L'unico momento in cui i campioni d'Italia in carica sembrano poter allungare è nel corso del terzo periodo: 57-48 in favore dei padroni di casa, che però subiscono il ritorno della squadra del Principato. In ogni caso, a 10 minuti dalla fine è +6 (59-53).

I francesi, però, restano sempre a contatto, anche quando si trovano sul 76-70 a meno di un minuto dalla fine: Jallow fa fallo su Strazel quando sta per tirare da tre e coi tre liberi fissa sul 76-73, poi Hackett non trova la tripla del punto esclamativo. Così, l'occasione per pareggiare ce l'ha il Monaco con Nedovic, che dopo il timeout sbaglia il possibile 76-76. Il successivo fallo porta in lunetta Pajola che fa 1/2, ma abbastanza per fissare il punteggio sul 77-73. Il grande protagonista è Carsen Edwards, autore di ben 24 punti e unico, insieme a Niang (10) ad andare in doppia cifra tra le fila della Virtus. Tra le fila del Monaco, ci prova invece l'ex Olimpia Mirotic, che però non evita il secondo ko al Monaco, ora a 2-2 esattamente come Bologna.

IL TABELLINO
VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO 77-73
(19-19, 37-34, 59-53)
Virtus Bologna: Edwards 24 (4/5 da 2, 3/10 da 3, 7/7 tl), Pajola 6 (1/2, 1/3, 1/2 tl), Smailagic 3 (1/5 da 3), Jallow 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Akele 0, Vildoza 8 (1/2 da 2, 2/4 da 3), Niang 10 (4/6 da 2, 2/2 tl), Taylor 0, Hackett 5 (1/4 da 2, 1/3 da 3), Morgan 6 (2/4 da 3), Diarra 6 (2/2 da 2, 2/3 tl), Diouf 4 (2/5 da 2). All.: Ivanovic
AS Monaco: Thels 10 (3/4, 1/1, 1/1 tl), Diallo 11 (2/9, 2/4, 1/2 tl), Strazel 6 (1/2 da 3, 3/3 tl), Mirotic 16 (1/2, 4/6, 2/4 tl), James 10 (1/4 da 3, 7/7 tl), Okobo 7 (2/5 da 2, 1/4 da 3), Blossomgame 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Hayes 4 (2/4 da 2), Tarpey 0, Nedovic 3 (1/4 da 3). N.e.: Calathes, Begarin. All.: Spanoulis

