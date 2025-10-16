Aggredisce operatrice sanitaria: arrestato Vildoza della Virtus

Il playmaker argentino fermato con la moglie pallavolista dopo una lite in strada a Bologna
Il playmaker argentino della Virtus, Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie Milica, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani.
Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione a personale sanitario. I paramedici avevano accostato l'ambulanza per individuare il luogo di un intervento di emergenza, quando un'autovettura nera si è avvicinata e il conducente ha iniziato a inveire contro di loro senza apparente motivo.
La tensione è degenerata quando una delle operatrici, una donna italiana del 1970, è scesa dal mezzo per chiedere spiegazioni: la giovane l'ha afferrata per i capelli e per il collo, mentre l'uomo l'ha poi bloccata per il braccio e sollevata per il collo. Gli altri operatori sanitari sono intervenuti per separarli, poco prima dell'arrivo della Polizia.