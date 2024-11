Virtus, c'è il Panathinaikos campione in carica. Banchi: "Con l'aiuto del pubblico possiamo farcela"

A combattere sul parquet della Unipol Arena ci sarà Achille Polonara: “Il Panathinaikos può contare su uno dei roster più lunghi dell’EuroLeague e su giocatori di grandissimo talento. Dovremo cercare di limitare il loro attacco, sono una squadra che segna tanto e per questo dovremo fare un ottimo lavoro in difesa e giocare come abbiamo fatto con il Maccabi, aggressivi, muovere bene la palla in attacco, spinti da nostro pubblico”.