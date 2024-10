Virtus, col Bayern per la prima gioia a Bologna. Shengelia: "Occhio al loro attacco"

Dopo il turno di riposo in campionato a Cremona, Toko Shengelia è pronto a riprendersi il suo posto in campo: “Fino a ora il Bayern Monaco è stata una delle squadre più in palla, stanno giocando molto bene e si stanno esprimendo al meglio in tutti i ruoli. Dal punto di vista offensivo sono molto pericolosi e quindi la nostra difesa dovrà essere attenta. In attacco dovremo passarci molto la palla, giocando di squadra per 40’. Spero che i nostri tifosi possano aiutarci così da rendere il fattore campo un punto a nostro favore”.