Virtus, trasferta da brividi a Belgrado. Banchi: "Col Partizan servirà durezza"

A Belgrado per spezzare l'incantesimo. La Virtus Bologna scende in campo sul caldissimo campo del Partizan alla ricerca del primo successo stagionale per cancellare quel fastidioso zero alla voce vittorie. Da tempo senza il lungodegente Cacok, Luca Banchi è costretto a fare a meno anche di Alessandro Pajola, uno dei giocatori col miglior rendimento in questo complicato avvio di stagione. “La trasferta di Belgrado contro il Partizan dovrà essere affrontata con durezza fisica e mentale - sono le parole del coach di Bologna - per arginare un avversario che, soprattutto nelle gare casalinghe, sa esaltare le proprie caratteristiche che a oggi la rendono la squadra migliore della lega per percentuali realizzative dall’arco. Gestione dei possessi, controllo dei rimbalzi e un collettivo spirito di sacrificio saranno le chiavi per mettere in difficoltà un avversario reduce da due convincenti successi nella precedente settimana di EuroLeague”.