Bologna, c'è la sorpresa Paris. Banchi: "Dovremo portare la gara sui nostri ritmi"

Ogni partita potrebbe essere quella della svolta. Se lo augura la Virtus Bologna che vuole a tutti i costi abbandonare quell'ultimo posto in classifica che cozza con le prestazioni delle ultime settimane in cui la squadra di Luca Banchi ha tenuto testa a Panathinaikos e Fenerbahce. Giocando una pallacanestro perfino più convincente che però non ha pagato dividendi.