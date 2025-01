Milano, col Partizan per il poker. Messina: "Affrontiamo una grande squadra"

Ci sarà Nikola Mirotic, 21 punti in 22 minuti contro l'Alba martedì: “Siamo consapevoli che il momento della stagione è cruciale, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta senza guardare troppo oltre. Oggi il nostro pensiero è tutto per la partita con il Partizan. Da un po’ di tempo abbiamo una migliore comprensione di noi stessi e di come giocare assieme. Gli infortuni ci hanno penalizzato ma al tempo stesso sono serviti per dare modo a chi va in campo di sviluppare fiducia nei propri mezzi. Per me personalmente giocare assieme a Zach LeDay è divertente e rende tutto più facile perché c’è chimica e fiducia reciproca, e sappiamo di poter contare sui compagni soprattutto in difesa”.