Venezia, Wheatle: "Contro Salonicco una partita difficile per noi"

Carl Wheatle: "Sarà una partita difficile per noi, in un ambiente ostile e contro una squadra che ha necessità di vincere. Noi vogliamo prolungare il nostro trend positivo, stiamo giocando bene e siamo molto motivati a vincere la partita a Salonicco. La difesa è la nostra chiave e il punto di partenza: se siamo bravi individualmente e come sistema avremo più possibilità di portare a casa l'incontro. In attacco ci servirà pazienza e condivisione della palla per entrare in ritmo".