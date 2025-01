Venezia, Tessitori: "Dobbiamo dare continuità al lavoro di queste settimane"

Mercoledì 15 gennaio l'Umana Reyer Venezia torna in campo in BKT EuroCup al Taliercio. Gli orogranata ospitano i rumeni del Cluj-Napoca. Amedeo Tessitori: "Dobbiamo dare continuità al lavoro di queste ultime settimane per proseguire la striscia positiva. Ognuno di noi deve dare il meglio per la squadra portando in campo solidità, gioco di squadra e difesa, ovvero tutto ciò che ci caratterizza. Stiamo lavorando molto bene, tutti i ragazzi sono positivi, ma la testa è sempre alla prossima partita".