Venezia, Tessitori: "Ci aspetta una partita molto dura"

Amedeo Tessitori, centro Umana Reyer Venezia: "Ci aspetta una partita molto dura. Bologna è una delle migliori squadre del campionato con un roster di altissimo livello. Noi stiamo lavorando bene, sulla buona strada, ma dovremo affrontare la gara con la stessa testa che abbiamo avuto contro Milano. Abbiamo già dimostrato le nostre potenzialità, dobbiamo proseguire il nostro percorso. Personalmente la mia è una stagione di alti e bassi, questo non è un momento positivo soprattutto per acciacchi fisici e fastidi che mi stanno rallentando un po' nel lavoro, ma sono sempre molto propositivo anche grazie all'aiuto dell'allenatore, dal punto di vista tecnico e mentale. Cercare di rimettere in forma ginocchia e caviglie è la mia premura".