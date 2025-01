Venezia, Spahija: "Vogliamo reagire e rispondere come abbiamo fatto ultimamente"

Seconda gara casalinga consecutiva per l'Umana Reyer che domenica 19 gennaio alle 17.00 ospita l'Olimpia Milano, detentrice degli ultimi tre titoli nazionali. Neven Spahija: "Dopo una sconfitta amara, come quella contro Cluj-Napoca, siamo tornati a lavorare con grande attitudine e voglia. Non volevamo perdere davanti ai nostri tifosi che ci hanno aiutato durante la gara. Ma è così: abbiamo perso, capito e preso le nostre responsabilità. Affrontiamo Milano che è una delle migliori squadre in Italia, ultimamente gioca un'ottima pallacanestro. L'Eurolega è un livello molto più alto del nostro, ma la sconfitta dell'Olimpia con il Partizan assomiglia alla nostra con Cluj perché entrambi arrivavamo da una serie di partite positive. Dunque verranno qui al Taliercio ancora più concentrati, è un periodo in cui giocano bene e quest'ultima loro sconfitta non cambia questa cosa. Prima della gara con il Partizan hanno vinto tante partite con scarti ampi, segnando tanti punti e con un roster importante. Noi scenderemo in campo per provare a giocare la nostra miglior pallacanestro, con i nostri pregi e difetti. Ci auguriamo sia una bella domenica, insieme ai nostri tifosi e con un palazzetto pieno. Vogliamo reagire e rispondere come abbiamo fatto ultimamente".