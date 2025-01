Venezia, Spahija: "Siamo una squadra completamente diversa dall'andata"

L'Umana Reyer Venezia torna in campo in BKT EuroCup al Taliercio. Gli orogranata ospitano i rumeni del Cluj-Napoca. Neven Spahija: "Noi vogliamo vincere, come sempre. Contro Cluj non sarà affatto facile perché sono una buona squadra, competitiva e con talento offensivo. Abbiamo il desiderio di continuare il nostro percorso. Siamo una squadra completamente diversa dalla gara d'andata in cui avevamo fatto molto bene per il 70% del match per poi perderlo nel restante 30%. Di quella partita tante cose non mi erano piaciute, vogliamo fare meglio. Dobbiamo proseguire con tutto ciò che stiamo facendo ultimamente. Prendiamo tanto dalla nostro difesa, mentre il recupero dei giocatori ci dà versatilità".