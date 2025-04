Venezia, Spahija: "Partita straordinaria, con un pubblico di classe"

Il coach della Reyer commenta la sconfitta all'overtime con Trapani ed elogia il clima del PalaShark. "Complimenti a Trapani, i loro tifosi: siete stati tutti bravissimi. Partita straordinaria, molto bella per tutti, soprattutto per voi che avete vinto. Non posso dire niente ai giocatori. Abbiamo fatto tanti errori, ma è stata una battaglia fino alla fine. Nel finale non abbiamo avuto la forza per terminare il supplementare. Anche i miei giocatori meritano i complimenti per quanto fatto stasera. Posso dire che è la prima volta che sono a Trapani, qua è tutto come deve essere. Un'atmosfera di pallacanestro. Complimenti al pubblico, gentilissimo, hanno fatto il tifo sempre per la propria squadra senza dire niente alla nostra squadra. Questo è un esempio di una classe molto alta".