VENEZIA, SPAHIJA: "NELLO SPORT CI VUOLE ANCHE FORTUNA"

Al termine del pazzesco finale che ha portato Venezia a vincere a Napoli coach Neven Spahija ha dichiarato: "Noi siamo stati fortunati nel finale, qualora avesse vinto Napoli meritava la vittoria. Nello sport ci vuole anche fortuna. Sul -8, quando ho chiamato due timeout e prima Parks e poi Moretti hanno segnato abbiamo messo tanta pressione su Napoli, che non hanno saputo gestire. Con questo roster e questa leadership, non ho dubbi che Napoli possa raggiungere i suoi obiettivi. Torniamo a casa con due punti importanti, speriamo di riabbracciare anche i nostri infortunati. Ennis? Non sappiamo quando tornerà.”