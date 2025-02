Venezia, Spahija: "Napoli ultimamente sta giocando molto bene"

Neven Spahija: "È una partita molto importante per noi. Incontriamo Napoli che ultimamente sta giocando molto bene, segnando tanti punti. Sono una buona squadra, competitiva e con tanto talento, ed inoltre preparano questa partita da inizio settimana, ma siamo preparati e i due giorni extra che abbiamo avuto ci hanno aiutato. Dobbiamo vincere, quest'anno abbiamo perso tanti punti in casa e vogliamo fare meglio. La squadra sta bene, stiamo ricercando equilibrio all'interno del roster che ha grande qualità, ogni giorno miglioriamo. Stiamo lavorando sulla chimica di squadra, siamo in ritardo, ma dobbiamo avere pazienza".