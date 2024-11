VENEZIA, SPAHIJA: "MIGLIORIAMO GIORNO DOPO GIORNO"

Dopo quattro trasferte consecutive l'Umana Reyer Venezia torna a calcare il parquet del Taliercio per un'importante sfida di BKT Eurocup. Mercoledì 13 novembre alle 20:00 gli orogranata sfidano i turchi del Turk Telekom Ankara. Neven Spahija: "Finalmente torniamo a giocare in casa dopo una serie di trasferte molto dure. Stiamo migliorando giorno dopo giorno, con il recupero dei giocatori. I nostri tifosi ci aiuteranno in questa partita. Turk Telekom è una squadra molto forte e ben allenata, si sono rinforzati con Angola e Smith, due giocatori fantastici. Sono in grado di giocare diversi tipi di pallacanestro, in attacco e in difesa. Sono davvero una bella squadra".