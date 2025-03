Venezia, Spahija: "Gara vinta grazie al nostro DNA"

Questa l'analisi di Neven Spahija dopo il blitz di Venezia: "Se avesse vinto Scafati non ci sarebbe stato nulla da dire. In una partita sempre punto a punto e conclusa all'overtime, può succedere di tutto. Dunque anche il team del mio amico Marco Ramondino avrebbe meritato il successo. La pallacanestro è così: può vincere una sola squadra. Complimenti ai nostri giocatori, non abbiamo giocato una pallacanestro di alto livello, soprattutto in difesa, ma è molto difficile tornare a giocare dopo un mese di stop. Abbiamo avuto giocatori in Nazionale e altri infortunati, ma oggi era importante vincere. Nel finale abbiamo portato a casa la contesa con il nostro DNA, rimbalzi e piccole cose in primis, come testimonia anche la valutazione complessiva delle squadre".