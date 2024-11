VENEZIA, SPAHIJA: "CONTRO L'HAPOEL CON FIDUCIA"

Archiviata l'incredibile vittoria a Napoli, l'Umana Reyer torna in campo in BKT Eurocup. Gli orogranata sotto attesi dalla trasferta di Samokov, in Bulgaria, dove sfideranno gli israeliani dell'Hapoel Gerusalemme. La palla a due della gara valida per il Round 6 è in programma domani alle 19.00. Così coach Neven Spahija alla vigilia: "Tutte le partite sono importanti. Entrambe le squadre saranno privi di giocatori importanti. Sarà difficile perché lo sono un ottima squadra, ma vogliamo andare a Samokov con tanta fiducia e provare a vincere. Vogliamo giocare meglio della partita con Cluj-Napoca, con più concentrazione e qualità. Tutte le vittorie aiutano ad aumentare la fiducia e la chimica del gruppo. In particolare significa molto vincere come abbiamo fatto noi a Napoli: abbiamo recuperato 15 punti dopo che a Cluj-Napoca li avevano recuperati a noi, e questo significa che abbiamo imparato molto ultimamente".