Venezia, Spahija: "Con questa percentuale al tiro non vinci"

L'Umana Reyer Venezia registra uno stop al Taliercio dove a passare è il Cluj-Napoca. Neven Spahija: "I nostri primi 20 minuti sono stati pessimi. Come lo è stato l'approccio. Alla fine basta vedere i numeri, ancora una volta ci penalizzano la percentuale da tre, i soli sette assist. Abbiamo perso anche a rimbalzo. Semplicemente abbiamo commesso tanti errori in un periodo nel quale abbiamo vinto diverse partite. Non so se avessimo la pancia piena, lo scoprirò con lo staff lavorando nei prossimi giorni. Ma dobbiamo continuare a essere positivi e lavorare duro, e pensare così al nostro futuro. Come nel corso della stagione abbiamo dimostrato che questa squadra difende, ma con questa percentuale al tiro non vinci".