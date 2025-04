Venezia, Spahija: "Ci aspetta un'altra partita complicata"

Neven Spahija: "Ci aspetta un'altra partita complicata, in casa di Trapani. Una squadra con tantissimo talento che dalla prima giornata di campionato dimostra il proprio valore. Sono primi in classifica insieme a Bologna e questo dice tanto. Hanno un roster molto profondo e sono il miglior attacco d'Italia, con tante opzioni offensive. All'andata abbiamo vinto, ma le condizioni sono completamente diverse, in primis perché giochiamo in trasferta. Come sempre siamo preparati e proveremo a fare del nostro meglio".