Venezia, Spahija: "Chiave del successo? Solo 30 punti concessi nel secondo tempo"

Queste le parole di Neven Spahija al termine della vittoria di Venezia contro Trapani: “Congratulazioni a tutta la nostra squadra e allo staff tecnico, anche ai nostri tifosi che sono stati bravissimi. Penso che sia una vittoria meritata, siamo stati consistenti per 40 minuti, nel finale la nostra difesa è stata decisiva. Siamo una squadra che difende, loro hanno fatto 82 punti ma solo 30 nel secondo tempo, che secondo me è stata la chiave. Loro hanno un talento straordinario, tanti giocatori possono farti male, in tanti hanno punti nelle mani e stasera noi abbiamo fatto nel secondo tempo, solo nel secondo tempo, una difesa al livello della Reyer”.