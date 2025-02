Così Neven Spahija al termine della sconfitta di Bologna: "Complimenti alla squadra di coach Ivanovic. La Virtus ha giocato meglio oggi, meritando la vittoria. Noi ci abbiamo provato commettendo però tanti errori in difesa e in attacco. Credo che per la partita sia stato decisivo il nostro fallo antisportivo (sul 73-67 a 4 minuti dalla fine, ndr) e i 17 punti da seconda opportunità concessi alla Virtus".