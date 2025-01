Venezia, Spahija annuncia: "Xavier Munford è tornato in squadra"

Neven Spahija: "Cremona è un team complicato da affrontare perché lotta e non molla mai. Sono una squadra che batte la capolista ha qualità, talento e carattere. Arriviamo preparati, abbiamo già dimostrato in questa stagione che per noi non deve fare differenza giocare in casa o in trasferta. Abbiamo la mente fredda e lucida, vogliamo fare un passo in avanti. È sempre meglio vincere che perdere, ovviamente, ma non abbiamo mai mollato anche nei momenti più difficili. In ogni partita abbiamo sempre messo tanta voglia di lottare, anche quando non abbiamo vinto. C’è una notizia molto bella da dare: dopo oltre 3 mesi Xavier Munford è tornato in squadra. Fisicamente sta molto bene, è sano. Chiaramente gli manca totalmente il ritmo partita e dovremo avere tanta pazienza prima di rivederlo ai suoi livelli. Domenica gioca".