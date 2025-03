Venezia, Spahija: "Abbiamo lavorato tanto, siamo pronti per una trasferta difficile"

Il coach della Reyer ha parlato della pausa, dello stato di forma dei suoi e del prossimo avversario, Scafati. "È stata una lunga pausa in cui abbiamo lavorato tanto e dato anche un po' di riposo ai giocatori. Quasi tutti sono in buona condizione, a parte Lever e Fernandez che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Sono soddisfatto del livello che stiamo mantenendo negli allenamenti, è molto alto.

Scafati è una squadra che ultimamente è cambiata tanto, con l'arrivo di coach Ramondino. Hanno tanti punti nelle mani, ma noi siamo preparati. In questo campionato è molto difficile giocare in trasferta, ma abbiamo già dimostrato di poter vincere in campi difficili.

Ogni partita vale tanto per noi".