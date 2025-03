Venezia, Parks: "Cremona giocherà col fuoco dentro"

Jordan Parks, ala Umana Reyer Venezia: "Oggi giochiamo un'altra partita che dobbiamo vincere, come tutte le partite davanti a noi: dobbiamo vincerne il più possibile. Lo sappiamo bene e lavoreremo in funzione del nostro obiettivo. Abbiamo avuto un'intera settimana di allenamenti, è positivo perché c'è più tempo e spazio per lavorare individualmente e di squadra, trovando ritmo e concentrandosi sulle cose da migliorare e gli errori da non ripetere. Cremona lotta per non retrocedere, hanno grande qualità ora e giocheranno col fuoco dentro, li rispetteremo come se fossero primi in classifica".