Venezia, Kabengele: "Il Lietkabelis è una squadra di discreta taglia"

Mfiondu Kabengele: "Abbiamo fatto un paio di allenamenti tutti assieme dopo la finestra FIBA e penso che abbiamo lavorato bene. Ho trovato i miei compagni in ottima forma, hanno lavorato molto in questi giorni in cui ero con il Canada. A Panevezys dovremo farci trovare pronti perché incontriamo una buona squadra di discreta taglia. Sarà importante essere concentrati sul nostro lavoro: se saremo bravi a rimbalzo, perderemo pochi palloni ed eseguiremo bene sotto pressione possiamo fare una bella gara".