Venezia, Casarin ci crede: "Spalle al muro, ma ce la giocheremo fino in fondo"

Intervistato dal “Corriere del Veneto – Venezia”, il presidente dell’Umana Reyer Venezia Federico Casarin ha predicato calma dopo il k.o. di Gara 2 a Bologna contro la Virtus in cui non sono mancate delle feroci polemiche arbitrale, che sono costate una squalifica al coach orogranata Neven Spahija (la Reyer ha ottenuto la commutazione in un'ammenda): “Non parlo di arbitri, non l’ho mai fatto e non intendo farlo ora. Gli arbitri fanno parte del gioco, fanno il loro lavoro. Io sono contento di quello che ho visto da parte della squadra, per come ha reagito alla qualità di Bologna, che è una grande squadra, ma che dopo essere andata avanti di oltre 20 punti ha subito in entrambe le partite un’importante rimonta da parte nostra. Sono convinto che se tutti faremo uno step in più, e per tutti intendo i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, lo staff medico, ma anche i tifosi, potremo essere protagonisti di questa serie”.