Varese, Scola: "Bilancio dell'annata negativo, dobbiamo restare in Serie A"

Rilasciando delle dichiarazioni raccolte da Giuseppe Sciascia su La Prealpina, l’amministratore delegato dell’Openjobmetis Varese, Luis Scola ha fatto il punto della situazione: "Il bilancio dell'annata sarà sicuramente inferiore alle aspettative, ma le prossime sette partite daranno la misura di quanto sarà stato negativo. Non siamo contenti di questa stagione in cui tante cose sono andate male. Arriverà il tempo per le analisi, cercando di capire che cosa non ha funzionato e dove dovremo agire per migliorare. Ora, però, la priorità è vincere le partite per ottenere il risultato minimo della permanenza in Serie A".