Varese, Mandole: "Servirà la stessa personalità delle ultime partite"

Le parole di coach Mandole in vista di Estra Pistoia-Openjobmetis Varese: "La classifica non esprime il reale valore di Pistoia, una squadra che ha fame di vittorie e che è sostenuta da un pubblico molto caldo che renderà la trasferta di domenica molto complicata. Nelle ultime uscite hanno sempre perso di poco, quindi per noi sarà una partita difficile che cercheremo di affrontare con la personalità che abbiamo mostrato nelle ultime gare. Se riusciremo a giocare la nostra pallacanestro avremo una possibilità, altrimenti no. Rispetto alla gara di andata siamo una squadra completamente diversa sia per i miglioramenti che hanno avuto alcuni giocatori, sia per alcune modifiche che abbiamo effettuato nei nostri giochi. Lo stesso discorso, però, vale anche per Pistoia; nell’ultimo periodo infatti hanno cambiato due allenatori oltre ad alcuni giocatori, per cui sarà una partita totalmente differente rispetto a quella disputata ad ottobre a Masnago".